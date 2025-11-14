scorecardresearch
 

राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, बीजेपी उम्मीदवार को बुरी तरह पछाड़ा

राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं. इनमें से बीजेपी के पास 118 सीटें, कांग्रेस की 66, भारत आदिवासी पार्टी की चार, बहुजन समाज पार्टी की दो और राष्ट्रीय लोकदल की एक सीट है.

अंता विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार की प्रचंड जीत हुई है. (Photo: PTI)
देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए. राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की है. 

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन ने राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 69,571 वोट हासिल कर जीत हासिल की. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया. बीजेपी उम्मीदवार सुमन को 53,959 वोट मिले.

बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में थे. इस सीट पर यह उपचुनाव इसलिए कराया गया था क्योंकि बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

