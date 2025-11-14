राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, बीजेपी उम्मीदवार को बुरी तरह पछाड़ा

देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए. राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की है.

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन ने राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 69,571 वोट हासिल कर जीत हासिल की. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया. बीजेपी उम्मीदवार सुमन को 53,959 वोट मिले.

बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में थे. इस सीट पर यह उपचुनाव इसलिए कराया गया था क्योंकि बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

