Rainfall Alert: उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, केरल-बेंगलुरु में बढ़ गईं मुश्किलें

Weather Forecast: उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. चार से पांच डिग्री तक तापमान में कमी आई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक आदि में बारिश हो रही है. वहीं, बिहार में आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट है. बेंगलुरु, असम में बारिश के चलते लोगों की जान चली गई. मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 50 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हुई है. केरल में भी भारी बारिश के चलते चार जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

हिमाचल-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि जैसे राज्यों में कई जगह बारिश हुई है तो आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश के कल्पा में जबरदस्त बारिश का अनुमान है. IMD के अनुसार, आने वाले दिनों दिनों तक बारिश हो सकती है. शिमला में 20 मई से लेकर 23 मई तक बारिश का अनुमान जताया गया है. वहीं, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश जारी है. बद्रीनाथ, बागेश्वर, चमोली, देहरादून आदि जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.

यूपी-बिहार का क्या है मौसम?

यूपी की बात करें तो ज्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने वाला है. दिन में तेज धूप खिली रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, अलीगढ़, औरेया, बस्ती, बहराइच आदि जिलों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है. वहीं, बिहार में तीन दिनों तक बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, पटना में चार दिनों तक बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद तीन दिनों तक बारिश होगी. IMD के अनुसार, पटना में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

...लेकिन कल राज्यों में हीटवेव की रहेगी स्थिति

भले ही ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हुआ हो, लेकिन अब भी कुछ राज्य हैं, जहां पर मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भ आदि के कुछ इलाकों में हीटवेव की गंभीर स्थिति गुरुवार और शुक्रवार को रहने वाली है. वहीं, ओडिशा में 22 मई को हीटवेव चलेगी.

•Heat wave conditions in isolated pockets very likely over

Rajasthan, south Punjab, south Haryana and Madhya Pradesh on 19th & 20th;

Vidarbha during 18th to 21st;

Uttar Pradesh on 18th and over Odisha on 22nd May, 2022. pic.twitter.com/K3nT1WCcLW