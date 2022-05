UP Monsoon: बस थोड़ा सा इंतजार और...इस दिन यूपी पहुंच जाएगा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी

Weather Update, Mausam Ka Haal, UP Monsoon: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाके इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. हीटवेव के डर और गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते लोग बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग ने भी मॉनसून को लेकर अच्छी खबर सुनाई है. मौसम विभाग ने बता दिया है कब दिल्ली और यूपी में मॉनसून दस्तक देगा.

यूपी में कब होगी बारिश?

मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी यूपी में 20 जून से मॉनसून की शुरुआत हो सकती है. वहीं, पश्चिमी यूपी में मॉनसून 25 जून से दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से लोगों को राहत मिली है.

Advancement of Southwest Monsoon:

• The Northern Limit of Southwest Monsoon continues to pass through 5°N/80°E, 8°N/85°E, 11°N/90°E, Long Islands and 14.8°N/97.5°E. pic.twitter.com/MZVCyo1B9k