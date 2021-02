आखिरी बार रेल हादसे में कब गई थी किसी यात्री की जान? रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी

अगर आप रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए एक राहत वाली खबर है. रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को संसद में जानकारी दी गई है कि करीब 22 महीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्य रेल हादसे में नहीं हुई है.

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि किसी रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत आखिरी बार 22 मार्च, 2019 को हुई थी. यानी करीब पिछले 22 महीनों से किसी की भी मौत रेलवे के एक्सीडेंट में नहीं हुई है.

पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नया रेलवे बोर्ड बनाया गया है, उसमें अब सेफ्टी के लिए भी डायरेक्टर जनरल की जगह बनाई गई है ताकि इस ओर फोकस हो सके.

In the new restructured Railway Board, we have designated

a director general of safety for the first time in the Indian Railways: Railways Minister Piyush Goyal in Rajya Sabha