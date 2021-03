‘सड़कें भी राष्ट्रीय संपत्ति, वहां निजी गाड़ियां नहीं चलतीं क्या?’, रेलवे के निजीकरण पर बोले पीयूष गोयल

विपक्ष द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया जा रहा है. मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में इस मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा. पीयूष गोयल ने कहा कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सड़कों पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां ही चलनी चाहिए.



लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले कि हम पर रेलवे का निजीकरण करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सड़क पर सिर्फ सरकारी वाहन ही चलें. क्योंकि प्राइवेट और सरकारी वाहन दोनों ही आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं.



रेल मंत्री ने सदन में कहा कि रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया जाना चाहिए, इससे सुविधाओं में सुधार होगा. हालांकि, रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को पूर्ण रूप से निजीकरण के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा.



पीयूष गोयल बोले कि रेलवे सरकारी संपत्ति है और सरकारी ही रहेगी. लेकिन अगर इसमें निजी इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.



