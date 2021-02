कोरोना के नए वैरिएंट मिलने से चिंता, राहुल का ट्वीट- घोर लापरवाही बरत रही केंद्र सरकार

भारत में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वैरिएंट की एंट्री हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सतर्कता बढ़ने लगी है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.



इंडिया टुडे की एक खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और अतिआत्मविश्वास दिखा रही है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है.

GOI is being grossly negligent and over confident about Covid-19.



It’s not over yet. pic.twitter.com/W3FcSkS2JD