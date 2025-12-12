राहुल गांधी ने संसद में उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा... की डिबेट की मांग, सरकार चर्चा के लिए तैयार

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी तरफ से कोई ब्लेम गेम नहीं होगा, इससे गंभीर चुनौती से पार पाने के लिए हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए उसका अगले चार पांच साल का प्लान क्या है और इसे सदन के पटल पर रखने को कहा.

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'हमारे अधिकांश बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं. लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं. उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है. लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं. बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर सरकार और हम सभी के बीच पूर्ण सहमति होगी. यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है. इस सदन में सभी इस बात से सहमत होंगे कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को हो रहे नुकसान पर हम सभी सहयोग करना चाहेंगे.'

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पॉल्यूशन का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए. एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हम कोई सॉल्यूशन ढूंढें. सरकार और विपक्ष बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करें. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए अलग-अलग प्लान बनाए. उन्होंने प्रधानमंत्री से इसके लिए पहल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि संसद में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय साथ मिलकर देशहित में एक ठोस प्लान को अंतिम रूप दें.

पॉल्यूशन पर ब्लेम गेम की बजाय सॉल्यूशन ढूंढें: राहुल

राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि हम यह न कहें कि आपने क्या नहीं किया और न ही इस तरह से कि आप यह कहें कि हमने क्या नहीं किया, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत के लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे. इसलिए, मेरा मानना ​​है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, इस एक मुद्दे पर, जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि, सुनिए, आइए हम भारत के लोगों के भविष्य के बारे में बात करें.'

सरकार पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार: रिजिजू

राहुल गांधी के इस सुझाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी जनहित के मुद्दे पर सदन में सार्थक चर्चा के लिए हमेशा तैयार है. उन्होंने कहा कि ये विषय ​लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में भी है. हम हर विषय पर स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं. हम पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

