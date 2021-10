'चीन बॉर्डर के इलाकों में रहने के लिए आया है'...आर्मी चीफ के बयान पर बोले राहुल- कहां, हमारी धरती पर?

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कुछ प्वाइंट्स पर लंबे समय से तनातनी जारी है. दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है. उन्होंने एक आर्टिकल को ट्वीट करते हुए निशाना साधा. दरअसल, आर्टिकल में आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने कहा था कि चीन यहां रहेगा.

केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''चीन यहां रहेगा. कहां? हमारी जमीन पर?'' एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित आर्टिकल में कहा गया था कि आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वहां रहने के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) है, भारतीय सेना भी वहां रहने के लिए है.

आर्टिकल में आगे लिखा गया कि जनरल नरवणे ने कहा कि अगर चीनी पक्ष दूसरी सर्दियों के दौरान तैनाती को बनाए रखता है, तो इसका निश्चित रूप से मतलब होगा कि हम एक तरह की एलओसी की स्थिति में होंगे. हालांकि सक्रिय एलओसी नहीं है, जैसा कि पश्चिमी मोर्चे पर है.

“China here to stay.”



Where?



On our land. pic.twitter.com/15iMbbh4v6