चीन के खिलाफ राफेल का दूसरा मोर्चा तैयार, हासीमारा में तैनाती, ऐसे बढ़ेगी IAF की ताकत

सीमा पर चीन (China) से मिल रही चुनौती के बीच भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एक अहम कदम बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल के हासीमारा में स्थित ईस्टर्न एयर कमांड में बुधवार को आधिकारिक तौर पर राफेल (Rafale) लड़ाकू विमान का दूसरा स्क्वॉड्रन तैनात हो गया है.



वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की अगुवाई में बुधवार को हासीमारा में ये प्रक्रिया पूरी हुई, इस दौरान राफेल लड़ाकू विमानों को पानी से सलामी दी गई. इस दौरान वायु सेना चीफ ने कहा कि ईस्टर्न सेक्टर को मजबूती देने के लिए राफेल की तैनाती यहां की गई है, जो काफी संवेदनशील है.



बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान से संयुक्त 101 स्क्वॉड्रन ऐसा दूसरा स्क्वॉड्रन है. वायुसेना में स्क्वॉड्रन की शुरुआत यूं तो 1 मई, 1949 को हुई थी. जिसमें हार्वर्ड, स्पितफायर, वैम्पायर, Su-7, MiG-21M रह चुके हैं और अब राफेल लड़ाकू विमान की बारी है.

Addressing the Stn, CAS said that the induction of Rafale had been carefully planned at Hasimara, keeping in mind the importance of strengthening IAF's capability in the Eastern sector. pic.twitter.com/EzgMqLxP9c