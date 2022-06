'BJP की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग-थलग किया', अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर वार

खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है. राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग-थलग कर दिया है. इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है. गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था.

इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया. राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा कि, "जब भारत अंदर से बंटा होता है तो बाहर से कमजोर हो जाता है. बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग-थलग कर दिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है."

Divided internally, India becomes weak externally.



BJP’s shameful bigotry has not only isolated us, but also damaged India’s standing globally.