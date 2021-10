पीएम मोदी से सीएम चन्नी की पहली मुलाकात, उठाया गया किसानों का मुद्दा

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. उनके सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है. मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई है. कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है.

सीएम चन्नी ने पीएम से अपील की है कि किसानों से फिर बातचीत शुरू की जाए. वहीं उन्होंने जोर देकर कहा है कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में तीनों कृषि कानूनों का वापस होना जरूरी है. उनकी नजरों में पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है, ऐसे में समय रहते तमाम मुद्दों का सुलझना जरूरी है. वैसे चन्नी के मुताबिक पीएम मोदी भी किसानों के मुद्दे पर गंभीर हैं और इसे सुलझाना चाहते हैं.

The Chief Minister of Punjab, Shri @CHARANJITCHANNI called on PM @narendramodi. @CMOPb pic.twitter.com/SOnaKFYd9O