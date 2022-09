पंजाब: बठिंडा में बहस के बाद AAP विधायक को पति ने मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक बलजिंदर कौर का उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता भी हैं. 10 जुलाई के एक वीडियो में तलवंडी साबो से दो बार की विधायक कौर को अपने पति सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए सुना जा सकता है. इसमें सुखराज सिंह अचानक उठता है और कौर पर थप्पड़ मारता है.

वीडियो में दिख रहा है कि इन पति-पत्नी के साथ घर के मेन गेट के अंदर कई और लोग खड़े हुए हैं. ये लोग विधायक पत्नी और पति के बीच बहस सुलझाने का प्रयास कर रहे थे. तभी सुखराज सिंह उठते हैं और बहस के बाद उन्हें थप्पड़ मारते हैं. इसके बाद वहां खड़े हुए लोग विधायक के पति को धक्का मारते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं. इस घटना के बाद उन्हें रोता हुआ देखा जा सकता है. बठिंडा की तलवंडी साबो विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक बलजिंदर कौर का परिवारिक झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है.

#Punjab :- A viral video of MLA Baljinder Kaur (talwandi Sabo) has been slept by her husband, As per reports, it's matter of Domestic issue#AAP #WomensRights #slapface pic.twitter.com/6ilZ4DaFBR