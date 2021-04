Liquor Shops Closed: इस राज्य में 3 मई तक बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें, आदेश जारी

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसी बीच पुडुचेरी सरकार ने राज्य में सभी दुकानों को 3 मई तक के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. सिर्फ शराब की दुकानें ही नहीं, बल्कि बार को भी बंद रखा जाएगा. इसी के साथ बता दें कि राज्य में 3 मई तक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.

आबकारी उपायुक्त टी सुधाकर ने इस बारे में घोषणा की है. उन्होंने कहा कि शराब की सभी कैटगरी की दुकानें 3 मई तक के लिए बंद रहेंगी. बात करें पुडुचेरी में कोरोना वायरस की स्थिति की तो राज्य में कोरोना के फिलहाल, 7828 एक्टिव केस हैं. वहीं, कोरोना के कारण 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

#COVID19 restrictions in Puducherry extended till 3rd May. Gathering and congregation in any form is strictly prohibited. pic.twitter.com/dTikAhtfrQ