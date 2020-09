118 चीनी ऐप्स बैन, मोदी के मंत्री बोले- आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल, बढ़ेंगी देसी इनोवेशन

केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है. पहले 59 मोबाइल ऐप्लीकेशन बंद करने के बाद अब बुधवार को सरकार ने 118 और ऐप्स बंद करने का फैसला किया. इस लिस्ट में बहुचर्चित गेम ऐप्लीकेशन पबजी भी शामिल है. अब इस मसले पर केंद्र सरकार में ही मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इस फैसले से देसी इनोवेशन को बल मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से ट्वीट किया गया कि 118 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया. आत्मनिर्भर भारत की ओर ये शानदार कदम है. इस फैसले से भारतीय इनोवेशन को बढ़त मिलेगी, साथ ही शानदार देसी ऐप्स देखने को मिलेंगी.

118 apps have been banned in India. It’s a great move in the direction of #AtmaNirbharBharat . Indian #innovation will get a boost and I am sure they will come with new and better apps.https://t.co/jHjS86G9P2@PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts