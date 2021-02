पीएम मोदी आज करेंगे 'मन की बात', वैक्सीनेशन समेत इन मुद्दों पर जनता से कर सकते हैं संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए जनता से संवाद करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से इस महीने की शुरुआत में 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए अलग-अलग विषयों पर विचार और सुझाव मांगे थे.

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का यह 74वां संस्करण है. इस बार का यह कार्यक्रम कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. देशभर के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे है. वहीं इस जानलेवा वायरस से निजात पाने के लिए देशभर में सोमवार से कोरोना वायरस टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है. ऐसे में संभावना है कि प्रधानमंत्री टीकाकरण पर कुछ कहें.

