पीएम मोदी ने क्यों कहा- वैक्सीनेशन में न आए कोई 'IF and BUT'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का 16 जनवरी से महाभियान शुरू होने वाला है. पीएम ने अपने संबोधन में यह बताने की कोशिश की वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी है और इसे लेकर कोई सवाल उठने की आशंका नहीं है. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिलकर काम करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी