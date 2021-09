बिल गेट्स ने की 'आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन' की तारीफ, PM मोदी ने जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को 'आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन' लॉन्च किया था. इसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा. इस मिशन के तहत भारतीयों की यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी. भारत के इस मिशन की तारीफ अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स (Bill Gates) ने भी की है. उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी, जिस पर पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया है.

बिल गेट्स ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को बधाई दी थी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लॉन्च होने पर पीएम मोदी को बधाई. ये डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और भारत के स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति लाने में मदद करेगा.'

पीएम मोदी ने भी बिल गेट्स के ट्वीट का जवाब देते हुए उनका आभार जताया. पीएम मोदी ने लिखा, 'हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं और भारत इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है.'

Thank you @BillGates for the kind words on the Ayushman Bharat Digital Mission.



There is immense scope in leveraging technology for betterment of health infrastructure and India is working hard in this direction. https://t.co/eprhyeAbJn