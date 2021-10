PM Modi in Rome: पीएम मोदी ने विश्व युद्ध में इटली से लड़े भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, प्रवासियों से भी की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वेटिकन सिटी पहुंचे. वे यहां पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे. इस पहले पीएम मोदी ने इटली की राजधानी रोम में भारतीय प्रवासी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने विश्व युद्ध में इटली की ओर से लड़े भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी.

पीएम मोदी ने कहा, रोम में भारतीय प्रवासी जो भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिन्होंने सालों से हमारे देश के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया है, उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई. उनके विचार जानकर अच्छा लगा.

In Rome last evening, I had a great interaction with members of the Indian diaspora in Italy, those who are studying about India and those who have developed a close bond with our nation over the years. It was wonderful to hear their views on diverse topics. pic.twitter.com/D2jq845R7D