राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- साल खत्म, महामारी भी जल्द समाप्त हो जाएगी

देश और दुनिया जहां एक तरफ नए साल का स्वागत करने की तैयारी में है वहीं कोरोना वायरस महामारी से भी पार पाने की आशा की जा रही है. कई देशों में वैक्सीन दी जाने लगी हैं, भारत में भी जल्द ही टीकाकरण की उम्मीद है. इस बीच भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ये साल खत्म होने को है, हमें उम्मीद है कि ये महामारी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड्स का वितरण किया और इसी दौरान ये बात कही. राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से इससे जुड़े ट्वीट में लिखा गया है, ''ये साल अब समाप्त होने वाला है, और हमें उम्मीद है कि महामारी भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी. यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कोरोनो वायरस ने सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन के अन्य कई पहलुओं के मामले में दुनिया को बदल दिया है.''

इसके अलावा राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में डिजिटल माध्यमों की भूमिका को भी सराहा. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत न सिर्फ पाबंदियों के असर को कम करने के लिए पहले से ही तैयार था बल्कि संकट को उसने अवसर के रूप में भी बदला. राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है.

