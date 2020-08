अलविदा प्रणब मुखर्जी: नेपाल PM और मालदीव के राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है. सोमवार को 84 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. प्रणब मुखर्जी के निधन पर हर ओर से श्रद्धांजलि आ रही हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी कई राष्ट्र प्रमुख उन्हें याद कर रहे हैं.



मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सोमवार शाम को ट्वीट किया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदनाएं. प्रणब मुखर्जी एक जनसेवक थे, जिन्होंने हर तरह से लोगों की सेवा की. ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बड़ी क्षति है.

Sincere condolences to his family and the people of India following the passing of former Indian President Shri Pranab Mukherjee. Mr Mukherjee was a public servant of the highest caliber and his passing is a tremendous loss not only to India but the entire South Asian region.