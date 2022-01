LIVE: PM Security Breach पर SC में सुनवाई, केंद्र बोला - प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे पुलिसवाले

PM Modi Security Breach Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अभी थमा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में अब इसपर सुनवाई हो रही है. इसमें केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

PM Modi Security Breach Live Updates

- कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा कि उसी दिन घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था. पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है.

- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई है. केंद्र की तरफ से SG तुषार मेहता ने भी कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती. कहा गया कि जांच में NIA का होना भी जरूरी है. यह भी कहा गया कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं?

- इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम के दौरे से जुड़े डॉक्यूमेंट को NIA की मदद से DM को जब्त करने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा सभी सबूतों को सुरक्षित करके ही जांच होनी चाहिए. कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जांच उनकी निगरानी में हो.- पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर एफ आई आर दर्ज कर ली है. इससे पहले पंजाब सरकार ने केंद्र को एक रिपोर्ट भी भेजी. इ

- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने कहा यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है. मनिंदर सिंह ने कहा कि पीएम अगर खुद भी चाहें अपनी सुरक्षा को नहीं हटा सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती है.

समें कहा गया कि प्रदर्शन अचानक हुआ था, वहीं पीएम के आने पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी.

फिरोजपुर पहुंची जांच कमेटी, पंजाब पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंच गया है. यह कमेटी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की है. इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी मामले में FIR दर्ज कर ली है.

Centre's three-member panel arrived at Ferozepur-Moga highway to probe the security lapses that led to Prime Minister Narendra Modi’s convoy being stranded on the flyover pic.twitter.com/EmmbTjqbc6