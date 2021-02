PM मोदी का संदेश- हमारी आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी गई है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स के मौके पर पीएम मोदी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए अपनी चादर भिजवाई है.



पीएम मोदी ने चादर भेजने के साथ ही एक खास संदेश भी भेजा है. पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा, ‘अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं. प्रेम, एकता, सेवा और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल्य और विचार हमें प्रेरणा देते रहेंगे.’



ये सातवीं बार हुआ है, जब पीएम मोदी की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी गई है. पीएम मोदी के अलावा इस बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा भी अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी गई है. अशरफ गनी ने भारत में स्थित अफगान एम्बेसी के जरिए चादर भिजवाई है.

Handed over a Chadar that would be offered at the Ajmer Sharif Dargah on the 809th Urs of Khwaja Moinuddin Chisti. pic.twitter.com/DHa1f5p0kk