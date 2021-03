बांग्लादेश में दिखा 'नेबरहुड फर्स्ट', पीएम मोदी ने शेख हसीना को सौंपी 109 एंबुलेंस, 12 लाख कोरोना वैक्सीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत बांग्लादेश को 109 एंबुलेंस और 12 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज सौंपीं. पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के लिए पड़ोसी देश की यात्रा पर हैं.

बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ मुलाकात की. मुलाकात के दौरान मोदी सरकार की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति दिखी. पीएम मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को 109 एंबुलेंस सौंपीं. इसके अलावा पीएम ने बांग्लादेश को 12 लाख कोरोना वैक्सीन डोज गिफ्ट कीं.

इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी सोने और चांदी का एक-एक सिक्का भेंट किया. शेख हसीना ने बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए गए चांदी का एक सिक्का भी सौंपा.

Bangladesh's PM Sheikh Hasina presented a gold & a silver coin released on the occasion of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to PM Modi.



