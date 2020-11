जैसलमेर में जवानों संग दिवाली मना सकते हैं पीएम मोदी, CDS-सेना प्रमुख भी होंगे साथ

कोरोना काल के बीच देश में दिवाली मनाने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में हैं. पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं. पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम. नरवणे भी शामिल हो सकते हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ ही मनाते आए हैं. पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई है. पीएम मोदी इस दौरान जवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और मिठाई खिलाते हैं.

Spending time with our Forces gives me new energy. We exchanged sweets & interacted. Happy to know the Jawans practice Yoga regularly. pic.twitter.com/zvHmaO8bPv