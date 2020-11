जैसलमेर: कोरोना काल में वैक्सीन के साथ मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों की भी चर्चा- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला चौकी में जवानों को संबोधित करने के बाद जैसलमेर में वायुसेना के जवानों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के दिन दरवाजे या गेट के सामने शुभ-लाभ या ऋद्धि-सिद्धि आदि रंगोली की परंपरा है. इसके पीछे यही सोच होती है कि दीपावली पर समृद्धि आए. वैसे ही राष्ट्र की सीमाएं एक प्रकार से देश का द्वार होती हैं. ऐसे में राष्ट्र की समृद्धि, शुभ-लाभ और रिद्धि-सिद्धि सेना से है.

प्रधानमंत्री ने वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर कोई हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती है. उन्होंने कहा कि हम टेढ़ी नजर रखने वालों को उसी की भाषा में जवाब देते हैं. इससे भारतीय सेना की साख पूरी दुनिया में स्थापित होती है. आज हमारा देश दुनिया के बड़े देशों के साथ सैन्य अभ्यास में जुड़ा है.

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले वैज्ञानिकों ने देश का ध्यान खींचा है. इस दौरान निरंतर मिसाइलों के टेस्टिंग की खबरें आती रहीं है. आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में ही देश की सामरिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है.

