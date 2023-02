पीएम मोदी की जैकेट और खड़गे का मफलर...संसद से सोशल मीडिया तक क्यों है चर्चा में?

संसद का बजट सत्र जारी है. सदन में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास नीली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे. तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खास मफलर डाले दिखे. हालांकि, बीजेपी ने इस मफलर को लेकर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना भी साधा. बीजेपी ने दावा किया है कि खड़गे संसद में जो स्कार्फ लेकर पहुंचे थे, वो Louis Vuitton (लूई वीटॉन) की है और इसकी कीमत 56 हजार रुपए है.

प्लास्टिक बोतल से बनी जैकेट पहने पहुंचे पीएम मोदी

पीएम मोदी संसद में खास नीले रंग की जैकेट पहनकर पहुंचे. यह जैकेट प्लास्टिक की बोतलों PET को रिसाइकल कर बनाई गई है. यह पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पर मिली है. पीएम मोदी सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खास जैकेट गिफ्ट की. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दस करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का लक्ष्य रखा है. पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट्स को यही जैकेट दी जाएंगी.

बीजेपी ने खड़गे को घेरा

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर दो फोटो शेयर कीं. एक फोटो में पीएम मोदी प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकल कर बनाई गई जैकेट पहने नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में खड़गे मफलर डाले हुए नजर आ रहे हैं. शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि खड़गे ने जो स्कार्फ पहना है, वह Louis Vuitton कंपनी का है. उन्होंने एक और स्क्रीन शॉट शेयर किया. इसमें इस स्कार्फ की कीमत 56332 रुपए बताई गई है.

पूनावाला ने लिखा, टेस्ट अपना अपना, संदेश अपना अपना. पीएम मोदी ने ब्लू जैकेट पहनी, जो रिसाइकल की गई बोतलों से बनी है. यह जैकेट जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संदेश दे रही है. वहीं, खड़गे जी ने महंगा LV scarf पहना और वे बात गरीबी की कर रहे हैं. पूनावाला ने खड़गे को LV गरीबी एक्सपर्ट भी बताया.

Taste apna apna , Sandesh Apna Apna



PM @narendramodi sports a blue jacket made from recycled bottles sending a green message of fighting climate change …



Kharge ji wears expensive LV scarf & talks about poverty!

Burberry-LV poverty experts! https://t.co/cjnqESMaC5 pic.twitter.com/dEQkPEnOSu