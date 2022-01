PM security breach: खड़गे ने किया चन्नी सरकार का बचाव, बोले- यह PM मोदी के सुरक्षा काफिले की चूक

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब की चन्नी सरकार का बचाव किया. इतना ही नहीं खड़गे ने कहा, पीएमओ और केंद्र सरकार इस मामले में गलत जानकारी दे रहे हैं और मीडिया को गुमराह कर रहे हैं. यह पंजाब सरकार को बदनाम करने की साजिश है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं कल की घटना के बारे में बात करने आया हूं. सरकार और पीएमओ ने घटना के बारे में गलत जानकारी दी है और मीडिया को गुमराह किया जा रहा है. दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सरकार चल रही है. चन्नी साधारण और विनम्र व्यक्ति हैं. पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है.

उन्होंने कहा, यह पीएम के काफिले की चूक है. पीएम मोदी की रैली में सिर्फ 500-600 लोग थे. उन्हें प्लान के तहत चॉपर से हुसैनीवाला पहुंचना था. लेकिन बाद में उन्होंने सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया. उन्होंने निकलने से सिर्फ 20 मिनट पहले अपने फैसले के बारे में पंजाब सरकार को जानकारी दी.

How is the josh पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने दी सफाई



उधर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने 'How is the josh' ट्वीट पर सफाई दी. उन्होंने कहा, उनका ट्वीट पीएम मोदी की खाली कुर्सियों पर था, न कि पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर. पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हुई घटना से पहले उन्होंने ट्वीट किया था. भाजपा का आईटी सेल उनके ट्वीट को लेकर झूठ फैला रहा है. यह तो प्रधानमंत्री और भाजपा को देखना है कि उनकी रैली में भीड़ क्यों नहीं जुटी. 700 लोग भी मौजूद नहीं थे. 70,000 कुर्सियां लगाई थीं. सुरक्षा में सेंध कैसे हुई, प्रधानमंत्री क्यों वापस लौटे, यह जांच एजेंसियां बताएंगी. मैं माफी क्यों मांगू, जब मेरा ट्वीट खाली कुर्सियों को लेकर था.

(इनपुट- कार्तिक)