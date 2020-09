मन की बात कार्यक्रम में आज देश को संबोधित करेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम का प्रसारण 11 बजे किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और देश की जनता से रूबरू होते हैं. इस रेडियो कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो, डीडी और नरेंद्र मोदी मोबाइल एप्प पर सुना जा सकेगा. मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी पर अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित होगा. हिंदी प्रसारण के ठीक बाद अन्य भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा.

पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनने की अपील की थी. खासकर खिलौना निर्माण में भारतीय लोगों को आगे आने की अपील की थी.

