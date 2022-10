नए IAS ऑफीसर्स से बोले PM Modi, देश के विकास के लिए अपनाएं Out of the Box सोच

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को 2020 बैच के नए आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत की.दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आईएएस अधिकारियों का असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम 2022 खत्म होने के मौके पर पीएम ने उन्हें Out of the Box सोच का महत्व भी समझाया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (File Photo:PTI)