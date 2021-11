प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे भोपाल, राष्ट्र को समर्पित करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (आज) को भोपाल दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (पहले हबीबगंज स्टेशन) राष्ट्र को समर्पित करेंगे. साथ ही वह बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए आरंभ किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे.

सभी कार्यक्रमों को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है. उन्होंने लिखा, '15 नवंबर को दोपहर 3 बजे पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा. रेलवे क्षेत्र से संबंधित अन्य चीजों का भी उद्घाटन किया जाएगा जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ होगा.'

बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पहले नाम हबीबगंज स्टेशन था. इस नाम को हाल ही में बदला गया है. यह देश का पहला विश्व स्तरीय माडल स्टेशन है और इसमें सभी सुविधाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं. स्टेशन परियोजना की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपये है.

At 3 PM tomorrow, 15th November, the redeveloped Rani Kamalapati Railway Station will be dedicated to the nation. Other initiatives relating to the railways sector will also be inaugurated which will benefit the people of Madhya Pradesh. https://t.co/sKxFMYw0hm