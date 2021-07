Monsoon Session: संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक, ओम बिड़ला का ऐलान

मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) की शुरुआत से पहले आज यानी सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla ) ने संसद का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया. वहां ओम बिड़ला ने जानकारी दी कि मॉनसून का सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इसमें 19 बैठक (कामकाज के दिन) होंगी.

कोविड के खतरे को देखते हुए मॉनूसन सत्र के लिए उसी हिसाब से तैयारियां की गई हैं. संसद में RT-PCR की सुविधा 24 घंटे रहेगी. वैसे ज्यादातर सांसद और स्टाफ ने कोरोना का टीका लगवा लिया है. ओम बिड़ला ने बताया कि 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी. उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी.

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने आगे कहा कि सभी दलों से आग्रह है कि जिस तरह का अभी तक जो सहयोग संसद को चलाने में मिला है, आगे भी वैसा ही मिलता रहे. संसद में होने वाले हंगामे पर बिड़ला ने कहा कि नारेबाजी करते वक्त वेल में आने से सभी सदस्यों को बचना चाहिए.

