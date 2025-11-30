scorecardresearch
 
ऑक्सफोर्ड में भारत संग डिबेट से भागा पाकिस्तान, साई दीपक ने सबूतों संग किया एक्सपोज

ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय टीम के साथ डिबेट से पाकिस्तानी टीम भाग खड़ी हुई. इसके बाद लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने झूठ फैलाने की कोशिश कि भारतीय वक्ता डिबेट से हट गए. वकील जे साई दीपक ने ईमेल-ट्रेल और कॉल रिकॉर्ड्स दिखाकर साबित किया कि भारतीय टीम तैयार थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ही डरकर डिबेट से हट गई.

भारतीय एडवोकेट जे साई दीपक ने ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से भागने वाली पाकिस्तानी टीम की झूठ की पोल खोल दी. (Photo: ITG/@GFX)
भारतीय अधिवक्ता जे. साई दीपक ने ब्रिटेन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के उस झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 27 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में 'India’s Policy Towards Pakistan is a Populist Strategy Sold as Security Policy' विषय पर होने वाली डिबेट से भारतीय वक्ता आखिरी मौके पर हट गए और पाकिस्तान को वॉकओवर मिल गया.

साई दीपक ने अपने एक्स हैंडल से किए गए सिलसिलेवार पोस्ट में सबूतों के साथ खुलासा किया कि पाकिस्तानी टीम ने अपने राष्ट्रीय चरित्र के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के साथ अपनी ईमेल-चेन, कॉल रिकॉर्ड्स और टाइमलाइन पब्लिक की. मूल भारतीय वक्ताओं में पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शामिल थे.

J Sai Deepak

जनरल नरवणे और स्वामी के व्यस्त होने पर ऑक्सफोर्ड यूनियन ने सुहेल सेठ और प्रियंका चतुर्वेदी को कन्फर्म किया, लेकिन छोटे नोटिस पर वे भी नहीं आ सके. इसके बाद जे. साई दीपक ने मनु खजूरिया और पंडित सतीश शर्मा की नई टीम तैयार की और खुद लंदन पहुंच गए. डिनर से ठीक पहले ऑक्सफोर्ड यूनियन ने फोन करके उन्हें सूचित किया कि पाकिस्तानी टीम ब्रिटेन आई ही नहीं है. साई दीपक अपनी टीम के साथ ऑक्सफोर्ड में ही रुक गए.

J Sai Deepak

हैरानी की बात यह कि बाद में पता चला कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ब्रिटेन में मौजूद था और जॉर्ज स्ट्रीट स्थित ठीक उसी होटल में रुका था जहां भारतीय टीम को ठहरना था. साई दीपक ने खुला चैलेंज दिया, 'अगर पाकिस्तानी टीम के सदस्य अब भी ऑक्सफोर्ड में हैं तो आइए, इसी टॉपिक पर डिबेट करें. वे अपने देश के आतंकियों की तरह बच्चों (ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले पाकिस्तानी छात्र) के पीछे छिपने की बजाय सामने आएं.' उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के मौजूदा अध्यक्ष मूसा हर्राज (पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री मुहम्मद रजा हयात हर्राज के बेटे) पर भी तीखा हमला बोला.

J Sai Deepak 3rd

J Sai Deepak 5th

उन्होंने मूसा हर्राज पर ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे प्रतिष्ठित मंच को पाकिस्तान का मुखपत्र बनाने का आरोप लगाया. साई दीपक ने लिखा, 'पाकिस्तान ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है और ऑक्सफोर्ड जैसी सम्मानित संस्थाओं को सुअरबाड़ा बनाने की यह रणनीति उसकी पुरानी आदत है.'

J Sai Deepak 4th

उनके द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों से साफ है कि भारतीय पक्ष ने कभी ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट से वॉकआउट नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तानी टीम ने डिबेट से भागने के लिए झूठ का सहारा लिया.

---- समाप्त ----
