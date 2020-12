कुरैशी के बाद अब इमरान खान को सताया सर्जिकल स्ट्राइक का डर, दी गीदड़भभकी

विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी खामियां को छिपाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं. ट्विटर के जरिए इमरान खान ट्वीट कर सार्वजनिक मंच पर भारत पर आरोप लगा रहे हैं. इमरान खान का कहना है कि भारत की मोदी सरकार कोरोना, महंगाई और बेरोजगार जैसे मुद्दों पर असफल है और इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकती है.

इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक बात स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और भारत को हर मोर्चे पर इसका जवाब देगा.

उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि भारत की मोदी सरकार आर्थिक मंदी, किसानों के विरोध प्रदर्शन और कोरोना वायरस के कुप्रबंधन से जूझ रही है. इन सभी मोर्चों को छिपाने के लिए भारत पाकिस्तान विरोधी फर्जी अभियान चला रहा है.

I am making absolutely clear to the int community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve & be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake.