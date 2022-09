बॉर्डर पर बाड़ लगवा रहे BSF जवानों पर PAK रेंजर्स ने की फायरिंग, मिला मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है. पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है. पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पर बाड़ लगवा रहे BSF के जवानों पर फायरिंग की है. हालांकि, बाद में भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया.

बीएसएफ के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर ये फायरिंग की. हालांकि, इसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ. इसके बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया.

Today morning the alert BSF Jammu troops gave a befitting reply to the unprovoked firing by Pakistan rangers on BSF patroling party in Arnia Sector. No loss/ Injury to BSF troops: PRO BSF Jammu