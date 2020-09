पीछे हटने को तैयार नहीं धरने पर बैठे सांसद, डेरेक का ट्वीट- सस्पेंड कर सकते हो लेकिन चुप नहीं

कोरोना संकट काल में शुरू हुआ मॉनसून सत्र हंगामेदार हो गया है. आठ सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है और सदन का बहिष्कार कर दिया है. दूसरी ओर निलंबित सांसदों का प्रदर्शन करना जारी है और अन्य पार्टियों का साथ भी उन्हें मिल रहा है. विवाद के बीच धरने पर बैठे टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने फिर ट्वीट कर सरकार को ललकारा. डेरेक ने लिखा कि आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे चुप नहीं कर सकते.



वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि देश के करोड़ों अन्नदाता सबका पेट भरते हैं हमारा, आपका सांसदों का मंत्रियों का उनका दिल भी बहुत बड़ा है वो आपको क्यों नही दिखाई देता? ये काला क़ानून वापस ले लीजिये Sir आप भी अपना दिल बड़ा कीजिये.

You can suspend me.



You cannot silence me. #Parliament