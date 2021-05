Northern Railways: रद्द हुईं UP, MP सहित कई राज्यों के लिए चलने वाली 10 स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

कोरोना की दूसरी लहर ने जहां लोगों को प्रभावित किया है. इससे रेलवे भी अच्छुता नहीं रहा है. कोरोना के कारण लगातार ट्रेन सेवाओं पर इसका असर पड़ता जा रहा है. एक के बाद एक अब तक भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं. उत्तर रेलवे ने भी 13 से 16 मई के बीच चलने वाली लगभग 10 ट्रेनें को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है. उत्तर रेलवे ने पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली इन ट्रेनों को रद्द किया है.

उत्तर रेलवे ने इन 10 ट्रेनों को किया रद्द

- ट्रेन संख्या 04659 अमृतसर जंक्शन से पठानकोट जं. अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 15 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द रहेगी.

- ट्रेन संख्या 04660 पठानकोट जंक्शन- अमृतसर जं अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 16 मई से चलनी थी इसे भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया है.

- 04503/04504 अंबाला छावनी-लुधियाना जं-अंबाला छावनी अनारक्षितल मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 15 से अगले आदेश के लिए रद्द

- 04632 फाजिलका-बठिण्डा जं. अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल को भी 15 मई से अगले आदेश के लिए रद्द कर दिया गया है.

- 04631 बठिण्डा जं.- फाजिलका अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 16 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है.

