Cold Wave: सर्दी से ठिठुर रहा उत्तर भारत, शीतलहर के बीच दिल्ली में 4 डिग्री पहुंचा पारा

Weather Forecast Today: उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है. जनवरी के पहले ही दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ठंड से ठिठुर रहे हैं. शीतलहर (Cold Wave) के प्रकोप के बीच दिल्ली में आज (शनिवार) यानी 01 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले कुछ दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में अगले 5 दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और हल्का कोहरा छाने का पूर्वानुमान है. दिल्ली में अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 से 7 जनवरी के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थानों पर 06 और 07 जनवरी के दौरान मौसम बदलने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य महाराष्ट्र में नए साल की पहली सुबह घने कोहरे के साथ हुई.

♦ Fog observed (at 0830 hours IST of today): Dense to very dense fog over Bhatinda (0 m) & Patiala(50m) in Punjab and Ambala(50m) in north Haryana, Pantnagar(50m) in Uttarakhand, Mahabaleshwar(50m) in Madhya Maharashtra;