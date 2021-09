नितिन गडकरी ने बताया- हर महीने Youtube से मिलते हैं 4 लाख रुपये, जानें कैसे...

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. गुरुवार को नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण का जायजा लिया, इस दौरान उन्होंने कुछ जगह संबोधन भी दिया. इसी दौरान नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि वो आजकल यू-ट्यूब से ही 4 लाख रुपये प्रति महीना कमा पा रहे हैं.



दरअसल, नितिन गडकरी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि कोरोना काल में उन्होंने कुकिंग स्टार्ट की, वो यू-ट्यूब से वीडियो देखकर खाना बनाते थे. इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग-अलग देशों में उन्हें भाषण देने का मौका मिला, जर्मनी-न्यूजीलैंड-अमेरिका समेत कई देशों में उन्होंने भाषण दिया.



नितिन गडकरी ने बताया कि आज चार लाख रुपये महीना उन्हें सिर्फ यू-ट्यूब से मिलता है, क्योंकि भाषण के वीडियो यू-ट्यूब पर रहते हैं और लोग उसे देखते हैं.

