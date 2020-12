नित्यानंद ने शुरू की ‘कैलासा’ के लिए वीजा सर्विस, बताया कहां से मिलेगी फ्लाइट

रेप केस में आरोपी और भगोड़ा घोषित हो चुके नित्यानंद ने एक बार फिर ऐसा दावा किया है जो सुर्खियां बटोर रहा है. खुद का देश कैलासा बनाने का दावा करने वाले नित्यानंद ने अपने ताजा बयान में अपने मुल्क के लिए वीज़ा का ऐलान किया है.



सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में नित्यानंद ने दावा किया है कि कैलासा आने के लिए उसकी खुद की चार्टर्ड फ्लाइट सर्विस है, जिससे लोग कैलासा आ सकेंगे. हालांकि, यहां आने वाले व्यक्ति को सिर्फ तीन दिन तक ही रुकने दिया जाएगा.

Kailasa trip is open now. You can apply for visa. And have a Darshan of Lord Shiva physically. 👺 pic.twitter.com/ywGH2qpypi