शायराना अंदाज में अपनों को भेजें शुभकामनाएं संदेश...शेयर करें ये New Year Wishes

New Year Wishes in Hindi: नया साल आने से पहले हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ छूट गया हो या कुछ करने से रह गया हो तो उसे अगले साल में पूरा करने की ठान लेते हैं. जिन्दगी के इसी सफर में कई लोग हमारे साथ आते हैं तो कई पीछे छूट जाते हैं, ऐसे में अपने करीबियों को नए साल के आगमान पर शुभकामनाएं जरूर भेजें और आने वालों सालों में भी साथ निभाने का वादा करें.

> हर साल आता है,

हर साल जाता है;

इस नये साल में आपको वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है.

Happy New Year 2023

> गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया है,

गगन के पांव से घुंघरू चुरा के लाया है,

थिरकते कदमों से आ रहा है नया साल

जो की तुम्हारे वास्ते खुशियां चुरा के लाया है.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

> दिन को रात से पहले

चांद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले

और आपको सबसे पहले

हैप्पी न्यू ईयर 2023

> जब तक तुमको ना देखूं,

मेरे दिल को करार ना आएगा,

तुम बिन तो जिंदगी में हमारी,

नए साल का ख्याल भी नहीं आएगा.

Happy New Year

> कुछ इस तरह से नए साल की शुरुआत होगी

चाहत अपनों की सबके साथ होगी

न फिर गम की कोई बात होगी क्योंकि

नये साल में खुशियों की बरसात होगी.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

> गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने ये दिल से पैगाम भेजा है.

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

> दिल से निकली दुआ है हमारी,

जिंदगी में मिलें आपको खुशियां सारी,

गम ना दे खुदा आपको कभी,

चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी.

Happy New Year to you



> दिलों की धड़कनों को जोर से धड़कने दो,

जो सोये सोये से हैं अरमान, अब भड़कने दो

खिला दो फूल तमन्नाओं को, महकने दो.

उठो और देखो ख़ुशी से झूमकर आ रहा नया साल

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

> फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नज़र आएगी,

इस साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएंगी,

आओ मिलकर जश्न मनाएं नए साल का हंसी ख़ुशी से,

नए साल की पहली सुबह ख़ुशियां अनगिनत लाएगी.

Happy New Year 2023.