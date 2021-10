'यूपीवुड' बनाने का सपना धरा रह जाएगा, ड्रग्स केस के बहाने नवाब मलिक का CM योगी पर वार

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ड्रग्स केस पर लगातार नए दावे और खुलासे कर रहे हैं. शुक्रवार को ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नवाब मलिक ने केंद्र सरकार के साथ-साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला. मलिक बोले कि सीएम योगी का 'यूपीवुड' बनाने का सपना धरा रह जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार (महा विकास अघाड़ी) को बदनाम करने की साजिश रची गई है.

वह आगे बोले, 'रिया चक्रवर्ती केस के बाद से फिल्मी सितारों की परेड लगाई गई, केस को एक साल से अधिक हो गया लेकिन अबतक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई. केस अबतक ओपन है. अगर गड़बड़ी हुई थी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए. उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है. यह बीजेपी की साजिश है कि महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बदनाम किया है.

