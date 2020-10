पीएम मोदी महाषष्ठी पर आज दुर्गा पूजा में होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे शिरकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी साझा की.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, कल मां दुर्गा पूजा का महाषष्ठी का शुभ दिन है. मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा. प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़ें.'

पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा वह शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है. हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें.

Sisters and brothers of West Bengal,



Tomorrow, on the auspicious day of Maa Durga Pujo’s Mahashashti, I would join the Divine celebrations via video conferencing and shall also be extending my greetings to everyone.



Do join the programme live!