बंगाल में BJP सांसद पर हमले के आरोपी गिरफ्तार, राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद एक्शन में आई पुलिस

पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले के मामले में राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है. स्थानीय पुलिस ने बुधवार शाम को दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में से एक नागराकाटा से और दूसरा जाईगांव से पकड़ा गया है. यह इस मामले में अब तक की पहली गिरफ्तारी है.

दरअसल, दिन में राज्यपाल ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए ममता बनर्जी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने कहा था कि यदि राज्य सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल रहती है, तो वे संविधान के दायरे में उपलब्ध अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने को बाध्य होंगे. राज्यपाल ने इस हमले को कानून-व्यवस्था की असफलता के रूप में देखा और मामले की त्वरित कार्रवाई की मांग की.

बता दें कि सोमवार को उत्तर बंगाल के नागराकाटा इलाके में राहत कार्यों के दौरान स्थानीय लोगों ने बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला कर दिया था. दोनों नेताओं को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हमले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह टीएमसी की सोची-समझी साजिश थी, जबकि टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि स्थानीय जनता बाढ़ राहत में देरी और अफरा-तफरी से नाराज थी, इसलिए यह घटना हुई.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अस्पताल पहुंचकर सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और उनके परिवार से भी बातचीत की. उन्होंने सांसद की इलाज की स्थिति को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली और परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी.

