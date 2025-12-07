scorecardresearch
 
'मैं चिल्ला रही थी, शरीर कांप रहा था...', गोवा नाइट क्लब में कजाकिस्तान की डांसर ने बताई कैसे बची जान

गोवा के अर्पोरा स्थित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और छह घायल हुए. कजाकिस्तान की डांसर क्रिस्टिना ने बचने की अपनी डरावनी कहानी बताई. क्रू मेंबर की चेतावनी से उनकी जान बची.

डांसर क्रिस्टिना ने आपबीती बताई. (Photo: ITG)
गोवा के अर्पोरा (Arpora) इलाके में स्थित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन में भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. इनमें चार पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं, जबकि सात अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. कम से कम छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है. आग लगने के कारणों की जांच पुलिस और फायर ब्रिगेड कर रही है.

कजाकिस्तान की डांसर ने बताई आपबीती
कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर क्रिस्टिना तब शो में प्रदर्शन कर रही थीं. उन्होंने इंडिया टुडे को अपनी डरावनी कहानी सुनाई. उनके दूसरे परफॉरमेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. क्रिस्टिना ने कहा, 'अचानक आग लगी, म्यूजिक रुक गया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ. मैं बस रो रही थी, मेरा सिर हिल रहा था.'

कैसे बची क्रिस्टिना की जान?
क्रिस्टिना ने कहा कि एक क्रू मेंबर की वजह से मेरी जान बच पाई. जब वह ग्रीन रूम की ओर भागने की कोशिश कर रही थीं, तो क्रू मेंबर ने उन्हें रोका क्योंकि आग उस स्थान तक पहुंच चुकी थी. क्रिस्टिना ने कहा, 'उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया, यही मेरी जान बचाने वाला पल था.' नाइटक्लब के स्टाफ और अन्य मेहमानों ने जल्दी से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

क्रिस्टिना का डांस वीडियो वायरल
क्रिस्टिना का डांस वीडियो आग लगने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें जश्न से अचानक खौफनाक माहौल में बदलने का नजारा दिखा. घर लौटकर उन्होंने कहा, 'जब मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवित हूं.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायल हुए लोगों के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विस्तृत जांच का आदेश दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी गैरकानूनी संचालन या सुरक्षा उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

