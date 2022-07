दिल्ली में IGI एयरपोर्ट से LNJP भेजे जाएंगे Monkeypox के संदिग्ध, होंगे आइसोलेट, केरल भी अलर्ट

मंकीपॉक्स की भारत में भी एंट्री हो चुकी है. केरल के बाद दिल्ली में भी मंकीपॉक्स के मामले सामने आने के बाद अब सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. मंकीपॉक्स का संक्रमण रोकने के लिए सख्ती भी शुरू हो गई है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी मंकीपॉक्स के खतरे को देखते हुए सख्ती शुरू कर दी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले ऐसे यात्रियों को अब लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल भेजा जाएगा जिनमें मंकीपॉक्स के लक्षण नजर आएंगे. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले ऐसे यात्री जिनमें तेज बुखार, पीठ दर्द, जोड़ो में दर्द जैसे लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाएगा.

एलएनजेपी अस्पताल में इस तरह के मरीजों के लिए 20 सदस्यीय विशेष टीम तैनात की गई है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच करने के लिए एक स्वास्थ्य टीम तैनात है. डब्ल्यूएचओ की ओर से मंकीपॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य परीक्षण करने वाली टीम की तादाद बढ़ाई जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

एलजी ने की हाईलेवल मीटिंग

दूसरी तरफ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद दिल्ली का प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में एक हाईलेवल मीटिंग हुई जिसमें मंकीपॉक्स को लेकर कई निर्णय लिए गए. दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जाएंगे.

