किसान आंदोलन: कंगना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहीं दादी बोलीं- पांच साल से कोर्ट के धक्के खा रही

पंजाब के बठिंडा ज़िले में राइके खुर्द नाम का एक छोटा-सा गांव है. यहां एक साधारण-सा घर है—आधा जर्जर, आधा कच्चा और सिर्फ एक कमरा पक्का. आंगन के एक हिस्से में थोड़ी-सी सब्जियां उगी हैं, दूसरे कोने में पशुओं का चारा रखा है. घर में दो खाटें हैं - एक पर उम्रदराज दादी बैठी हैं, दूसरी पर करीब 35-40 साल का उनका बेटा लेटा हुआ है. पास की कुर्सी पर दादी के पति बैठे हैं. यही तीन लोग इस घर के सदस्य हैं. बहू की दो साल पहले बीमारी से मौत हो गई और बेटे को ऐसी बीमारी है कि पिछले तीन महीनों से वह उठकर चल भी नहीं पा रहा. थोड़ा दूर एक छोटा खेत है, जिसमें धान और गेहूं बोकर परिवार का गुजारा चलता है.

और पढ़ें

शाम करीब चार बजे किसान तक की टीम इस घर पहुंची. यह वही घर है, जहां किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आईं दादी मोहिंदर कौर रहती हैं. अब दादी ठीक से चल भी नहीं पातीं और खड़े रहने में भी दिक्कत होती है, फिर भी घर का सारा काम वे खुद संभालती हैं. उनकी साधारण रसोई में आटा गूंधा रखा है, सब्जी बनी हुई है, और वे आगंतुकों को चाय बनाकर पिलाना चाहती थीं. बहुत समझाने के बाद उन्होंने मान लिया कि चाय ना बनाई जाए, बस बातचीत हो जाए - अपनी ज़िंदगी के बारे में, और कंगना रनौत पर किए केस को लेकर.

24 नवंबर की सुनवाई पर कंगना नहीं आईं

मुलाकात से पहले मन में कई सवाल थे, लेकिन दादी बेहद जिंदादिल और हिम्मत से भरी निकलीं. मुलाकात 22 नवंबर को हुई, जबकि 24 नवंबर को बठिंडा कोर्ट में उनकी मानहानि याचिका पर सुनवाई तय थी. इस सुनवाई में सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को मौजूद रहना था, लेकिन वे पेश नहीं हुईं. उनकी ओर से वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हाज़िरी से छूट की मांग की. अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी में भी कार्रवाही जारी रखी और कंगना पर आरोप तय कर दिए. अब कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अगली तारीख 4 दिसंबर को कंगना को अनिवार्य रूप से पेश होना होगा.

Advertisement

दिलचस्प बात यह है कि दादी कंगना को पहचानती भी नहीं. उनसे पूछने पर उन्होंने कहा—“कभी देखा नहीं उसे, पर उसने किसानों के लिए गलत बोला.” साल 2020 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें दादी मोहिंदर कौर थीं. उन्होंने लिखा था, "ये दादी 100-100 रुपये में आंदोलन में बैठने के लिए उपलब्ध हैं." यह बात दादी को बेहद बुरी लगी और उन्होंने बिना झिझक कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया. यह मुकदमा अब लगभग 5 साल से चल रहा है.

5 साल से लड़ाई, पर कभी आमने-सामने नहीं

इन पांच वर्षों में न तो कंगना और न ही दादी आमने-सामने मिले. कंगना ने अदालत में जज के सामने माफी ज़रूर मांगी, लेकिन दादी से मुलाकात नहीं की. दादी का कहना है, "माफी मांगने का समय निकल गया. उसी वक्त मांगनी चाहिए थी. अब पांच साल से मैं सर्दी-गर्मी-बरसात में कोर्ट के चक्कर काट रही हूं. अब नहीं रुकूंगी - आखिरी सांस तक लड़ूंगी."

किसान आंदोलन पर बात करते हुए वे कहती हैं-किसान मजबूरी में आंदोलन करते हैं, यदि फिर आंदोलन हुआ तो वे भी जाएंगी, बस अब उन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा क्योंकि चलने में दिक्कत है. वे कहती हैं, "किसान कोई ठग या चोर नहीं. उनसे इज्जत से बात करो, उनके बारे में गलत मत बोलो."

Advertisement

दादी के हालात, पर कोई शिकायत नहीं

पूरी बातचीत में दादी ने न मदद मांगी, न सहानुभूति. हालांकि घर की स्थिति बताती है कि परिवार आर्थिक और निजी मुश्किलों से गुजर रहा है. बेटा बिस्तर पर है, पर दादी भरोसे से कहती हैं, "ठीक हो जाऊगा." पति को अस्थमा है, पर वे भी कहती हैं, "इन्ने साल कट गे, होर वी कट जाणे.” दादी बार-बार दोहराती हैं, "सब राजी-खुशी सी, रोटी चलदी पई सी. देश दा भला होवे, राजा दा भला होवे, परजा दा भला होवे.”

उनके आत्म-सम्मान, धैर्य और जीवन जीने के जज़्बे को देखकर सिर झुक जाता है. ऐसे में उम्मीद यही है कि कोर्ट के बाहर भी, इंसानियत के नाते, कंगना रनौत एक बार उनके घर जाएं - कैमरे या अदालत के सामने नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर और दादी मोहिंदर कौर से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगें.

---- समाप्त ----