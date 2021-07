आयुष मिशन पर 4,607 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार, 12,000 हेल्थ सेंटर खोलने की तैयारी

केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत पर पूरा जोर दिया गया है और उसी कड़ी में आयुष मिशन ( Ayush Mission) को धार देन की बात कही गई है.

सरकार ने फैसला लिया है कि अब राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021—22 से लेकर 2025—26 तक बढ़ा दिया गया है. वहीं इस दौरान इस मिशन को सफल बनाने के लिए कुल 4,607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

आयुष मिशन पर 4,607 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इन फैसलों के बारे में विस्तार से बताया है. उन्होंने जानकारी दी है कि भारत सरकार पांच साल के अंदर इस मिशन पर 4,607 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें उनकी तरफ से पूरे देश में 12 हजार आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी है. वहीं 6 आयुष कॉलेज, 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलने पर भी सहमति बनी है.

जानकारी ये भी मिली है कि 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर फोकस किया जाएगा. वहीं 36 पचास बेड वाले आयुष अस्पतालों का भी निर्माण किया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि अब हेल्द इंफ्रास्ट्रक्चर पर दवाब कम हो सके, ऐसे में आयुष मंत्रलाय द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अलावा आयुष प्रणाली के विस्तार पर भी सरकार का पूरा ध्यान रहने वाला है.

