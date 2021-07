LIVE: एक्शन में ‘टीम मोदी’, अनुराग ठाकुर-अश्विनी वैष्णव ने संभाला नए मंत्रालय का काम

मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन मंत्रियों को नई ज़िम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है. बीते दिन ही 40 के करीब नए मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और काफी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं. ऐसे में गुरुवार सुबह से ही मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है.



देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार सुबह मंत्रालय का कामकाज संभाला, उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली है. वहीं, प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय का काम संभाला उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है.

Anurag Thakur takes charge as Minister of Information and Broadcasting.



"PM Modi has done terrific work in last 7 yrs to take India forward. The work done by people before me in I&B Ministry & responsibility given to me by the PM, I will try to meet those expectations," he says pic.twitter.com/NRGzxFCBSc