मोदी कैबिनेट का फैसला, लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी गई. भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी दी.



अनुराग ठाकुर के मुताबिक, 750 करोड़ रुपये से इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा. इस फैसले से स्थानीय युवाओं को मिलेगा. यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेह, कारगिल, लद्दाख के इलाके आएंगे.

केंद्रीय कैबिनेट ने इसी के साथ लद्दाख में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला लिया है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में व्यापार और अन्य जुड़े मुद्दों पर निर्णय करेगा. अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसकी स्थापना से लद्दाख में विकास तेज़ी से हो पाएगा. इसे कंपनी एक्ट के तहत लाया गया है, कॉर्पोरेशन के पास 25 करोड़ रुपये तक का बजट होगा.

केंद्रीय कैबिनेट ने स्टील उद्योग को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने स्टील के आयात को कम करने के लिए PLI योजना का ऐलान किया है. ये योजना 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगी, इसकी मदद से 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी आएगा.

