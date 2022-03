Heat Wave Alert: दिल्ली-MP समेत इन राज्यों पर आज से टूटेगा लू का कहर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast Alert Today: उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों में तेजी से तापमान बढ़ा है. दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र-कच्छ के इलाके में अगले दो दिनों तक लू (Heat Wave) चलने की आशंका है. वहीं, मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान में अगले चार दिनों तक हीट वेव अपना कहर बरपाने वाली है.

मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे इलाकों में भी 30 मार्च से एक अप्रैल, 2022 तक हीट वेव चलेगी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दिल्ली में 29 मार्च से हीट वेव का कहर टूटेगा. हालांकि, जिन राज्यों में हीट वेव चलेगी, वहां पर अगले पांच दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है. मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में सिर्फ 2-3 डिग्री सेल्सियस का ही बदलाव देखने को मिल सकता है.

Isolated Heat Wave conditions are very likely to continue over Jammu Division, Himachal Pradesh & Saurashtra-Kutch during next 2 days; over West Madhya Pradesh, Vidarbha & Rajasthan during next 4-5 days;